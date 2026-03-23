退職金は前倒しで受け取れる！？前払退職金制度と前借退職金制度の違い 前借退職金扱いで非課税にする 退職金は前倒しで受け取れる 退職金は会社に在籍中に前倒しで受け取ることができます。その方法のひとつとして「前払退職金制度」があります。前払い退職金制度は退職時に受け取る退職金を月々の給与や期末ごとの賞与に上乗せして受け取れるというものですが、あくまで給与や賞与で受け取るというものなので、社会保険や課税