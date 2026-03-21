きょう21日 (土) は、北海道では午前中はふぶく所もありましたが、次第に天気は回復するでしょう。沖縄でくもりや雨となる他は、広く晴れる見込みです。あす22日 (日) は、西日本では午後を中心に、西から次第に雨が降るでしょう。東日本や東北では広く晴れますが、日付が変わる頃から次第に雲が広がり、23日 (月) では雨が降る所もありそうです。北海道では、あすは雲の多い天気となる見込みです。沖縄ではくもりや雨が続くでしょ