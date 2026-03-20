3月20日は「春分の日」です。お彼岸の中日でも20日、穏やかな春の陽気となった県内の表情です。 徳島市上八万町田中の勝野政一さん宅では、無病息災を願う伝統行事「砂灸」が行われました。砂灸は、毎年春分の日と秋分の日に催されるもので、箱の中に敷き詰めた砂の上に足跡をつけ、その中心にお灸を据えると、万病に効き1年を健康に過ごせると言い伝えられています。 （徳島市から）「生まれた時からもう60何回、足腰が立