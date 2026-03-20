ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが２０日、金曜総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では「全国！中高生ニュース卒業おめでとうＳＰ」で神奈川・松田町の松田中学校を取材した。同校はこれまでに６度、見事な黒板アートを番組で披露している。今回は美術部の１、２年生が卒業生へ贈る黒板アートを描いた。見事なアートと在校生と卒業生の言葉にスタジオで江藤アナと