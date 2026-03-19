お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が超恥ずかしい過去を暴露され慌てふためいた。山里は１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、体調不良のため収録を欠席したオードリー・若林正恭の代打ＭＣとして出演。ゲストにお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣と梶原雄太が出演した。山里と「キングコング」の２人は芸歴同期。それだけに「一緒に戦ってきた仲だから、いろんな熱い