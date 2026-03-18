毎日の買い物や子どもの送迎など、生活の中で車が欠かせないご家庭も多いでしょう。そうした中での燃料費の上昇は、家計にとって見過ごせない問題となっています。最近は、これまでにない水準のガソリン価格に戸惑う声も増えています。中東情勢の影響も報じられており、「この先どうなるのだろう」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、ガソリン価格が上昇している背景と家計への影響、そして日々の暮らしの中