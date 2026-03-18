新年度に向けて、疲れた気持ちをリフレッシュしたい時季。ここではESSE公認インスタグラマーと編集部がおすすめする「宝石モチーフのアイテム」を5つ紹介します。きらめくようなルックスのスイーツや小物は、自分へのごほうびやプレゼントにもぴったり。1：ダイヤモンドのようなボンボンショコラなめらかなガナッシュ入り。ストロベリーコンフィとレモンガナッシュをダークチョコレートで包むなど、個性豊かなラインナップ。素材の