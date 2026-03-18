新年度に向けて、疲れた気持ちをリフレッシュしたい時季。ここではESSE公認インスタグラマーと編集部がおすすめする「宝石モチーフのアイテム」を5つ紹介します。きらめくようなルックスのスイーツや小物は、自分へのごほうびやプレゼントにもぴったり。

1：ダイヤモンドのようなボンボンショコラ

なめらかなガナッシュ入り。ストロベリーコンフィとレモンガナッシュをダークチョコレートで包むなど、個性豊かなラインナップ。素材の香り高さが魅力。

【写真】中はストロベリーコンフィとレモンガナッシュがたっぷり

・ダイヤモンドコレクションBOX 6個入 ￥3996（DelReY）

2：シャリッ、ぷるん！アートのような琥珀糖

ラズベリーやサイダー、黒ゴマなど、ユニークで素材感あふれる味が楽しめる、砂糖と寒天からできた和菓子。天然石のような美しさと上品な甘さのとりこに。

「かわいい見た目とジューシーな甘さがたまりません！」（maさん）

・こうぶつのカケラ 100g（ポストカード1枚つき、紙袋なし） ￥3980（ハラペコラボ）

3：植物エキスやビタミンが配合された“宝石ソープ”

南仏生まれ。種類ごとにメロンやスズラン、イランイランなどの香りをブレンドした肌に優しい石けん。ターコイズやオパール、アメジストなど種類も豊富。

「美しい色合いで幸せ&エレガントな気分に」（saさん）

・サボンジェム ミニフレグランスソープ 各114g 各￥3520（ラウンジ・デコ）

4：繊細な色味の有田焼を豆皿使いや小物置きに

表面のガラス質による淡い色の輝きをつくり出せるのは、老舗窯元ならではのワザ。宝石のカッティングのようなデザインが、アクセサリートレーにもぴったり。

・Arita Jewel Round、Arita Jewel Octagon 各￥1650（Floyd）

5：美しいカットや輝きまで感じる刺繍ブローチ

光の中でキラキラ輝くような宝石の魅力を、刺繍の方向や色選びで再現した作品。エメラルド、オパール、ルビー、ダイヤモンドなど華やかなモチーフが全6種。

・宝石の刺繍ブローチ 横幅約35〜60mm 各￥7700（Ami Embroidery）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください