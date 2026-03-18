心身ともにさまざまな変化が訪れる60代。「ひとり暮らしだからこそ、自分のコンディションは乱れる前に自分で整えるようにしています」と語るのは、現在60代で、著述家の中道あんさん。中道さんが日々の習慣でやめてよかったことと、心が整う「家での過ごし方」について教えてもらいました。1：予定をつめ込む以前の私は、予定をつめ込むことが「ちゃんとしている証拠」だと思っていました。タスクをこなせばこなすほど、自分に価