イベントやお出かけが増えるこの時季は、ヘアアクセを駆使して、簡単なのに華やか見えするヘアアレンジがおすすめです！教えてくれたのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに紹介します。イベントの日に大活躍！おしゃれハーフアップ八木ちゃん：イベントシーズンの簡単アレンジをご紹介します。今回は普通の