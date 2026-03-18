阿南市教育委員会は、市立小学校の事務職員が一部の児童の苗字などの情報を含むメールを、外部に誤送信した可能性があると発表しました。この事務職員は3月16日、後任の職員への引継ぎ文書を自宅で作成するため、学校内のシステムから自身の個人アドレス宛に必要なデータを送信しました。ところがメールは届かず、アドレスが間違っていることに気づいたということです。