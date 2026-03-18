加茂市下条で18日午前2時半頃、運転代行車両が道路外に逸脱した状態で見つかりました。この事故で代行車を運転していた阿賀野市に住む運転代行員の男性（56）が死亡しました。警察と消防によりますと、18日午前2時半過ぎ、運転代行員の男性（56）の同僚から「会社の同僚の車が田んぼに落ちた」と消防に通報があったということです。男性（56）は運転代行の勤務中で運転代行車両を運転していたということです。前方を走行していた同