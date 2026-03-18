典型的なエリート1917年生まれということは、中華民国が誕生してまだ5年、欧州ではロシア革命が起きた年である。3月4日、中国共産党の元政治局常務委員、宋平氏が病気のため亡くなった。享年108。【写真を見る】「58人の男を愛人に」「バッグには常にコンドーム」12億円ワイロで捕まった「中国共産党美人幹部」中国政界の最上層に君臨した政治家の中でも、飛び抜けて長寿だ。「一時代前の共産党を支えた人たちは、エリートと