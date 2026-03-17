衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第3話改善されず【編集部コメント】な、なるほど……！義実家には、トイレが小の場合、2回に1回しか流さないという謎ルールがあったのですね。ただ、いくら節水できるといっても衛生