（資料）JR四国の8000系車両（特急しおかぜ、いしづち） JR西日本とJR四国が17日、2026年のゴールデンウィークの5日間、岡山～松山間を運行する予讃線の特急列車「しおかぜ」の指定席を拡大します。 ゴールデンウィークの利用客の増加に対応するため、8両編成中6両を指定席車両として運転します。「しおかぜ」の5号車は通常、自由席車両ですが、指定席車両として使います。 指摘席の拡大