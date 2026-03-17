埼玉県の小児医療センターで抗がん剤注射を受けた患者が神経症状を発症し、1人が死亡、2人が重体となった問題で、きょう病院が会見を開き、別の患者2人にも神経症状が出ていたと明らかにしました。【写真を見る】白血病患者に抗がん剤注射 10代男性1人死亡・2人重体別の患者2人も神経症状を発症埼玉県立小児医療センターが会見埼玉県立小児医療センターで去年、白血病の患者に対し抗がん剤を注射したところ、歩けなくなる