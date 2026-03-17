不同意性交などの罪に問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害を訴える女性の母親が、「娘は今も苦しんでいる」と話しました。【映像】ジャンポケとして活動していた頃の斉藤被告「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）は、おととし7月に東京・新宿区でロケバスの車内にいた際、20代の女性に性的暴行をした不同意性交などの罪に問われています。斉藤被