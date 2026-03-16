「各国が力をつけている。今回は負けたけど、日本はさらに力をつけて、次回は勝ってほしい」【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱち トレーナーの劣悪待遇に俳優・渡辺謙もビックリ？日本時間15日にWBC準々決勝で敗退した侍ジャパン。井端弘和監督（50）は試合後、力なくこう言った。侍ジャパンの次なる戦いは、2027年のプレミア12、さらに翌28年米ロサンゼルス五輪へとつながっていく。プレミア12でア