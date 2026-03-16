JR東日本が2026年3月14日、運賃値上げを行った。消費税導入などを除き、値上げは1987年の会社発足以来初めてだ。13日放送の情報番組「大下容子ワイド！スクランブルサタデー」（テレビ朝日系）はこの値上げ問題を取り上げ、注文も付けた。コストアップもあるだろうと値上げに理解もあるが初乗り運賃は120円から160円に。今回、値上げによって見込まれる増収は年間881億円。増収分は鉄道設備の改良や災害対策、ホームドアの整備費用