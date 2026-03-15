『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した杉本有美今年デビュー25周年、グラビア20周年を迎える杉本有美（すぎもと・ゆみ）。3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに1年ぶりの登場で、彼女はまた新しい扉を開く。重ねた時間が余裕へと変わり、気取らず、飾らず、自分らしく。今の彼女だからこそ放てる、大人の輝きを目に焼きつけて。【写真】杉本有美のグラビア＊＊＊【グラビアは自分の居場所でもあ