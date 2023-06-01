俳優の柄本明（77）が14日、都内で映画「今は昔、栄養映画館の旅」の初日舞台あいさつを行った。主宰する劇団「東京乾電池」が、朗読劇「今は昔、栄養映画館」を1カ月で全国24カ所の映画館を回った、約4000キロの道程を記録。あまりの過密日程に「僕は平気かなと思ったけれど、嫁の安藤サクラが“お義父（とう）さんに何をさせるんだ”と烈火のごとく怒った」という。道中、点滴を2回受けたが「映画館は文化だと思うし、館主