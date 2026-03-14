アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。抜群のスタイルと、ハーフツインにメガネを掛けたチャーミングな装いで観客の視線をくぎ付けにした。【写真】あざとポーズで魅了した一ノ瀬美空らも登場！金川は、鮮やかなピンクのインナーに、繊細な透け感が目を引くホワイトのレースカーディガンを羽織