新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）より開幕した大相撲三月場所において、週末の放送をさらに盛り上げるゲストとして、七日目（３月14日）に元女子レスリング日本代表の登坂絵莉氏、中日（３月15日）に元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美氏が出演することを発表した。 七日目のゲスト解説を務める登坂氏は、女子レスリングの元日本代表。2016年のリオデジャネイロでの国際大会において、試合終了