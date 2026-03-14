泥酔状態で車を運転して事故を起こし、そのまま逃走した韓国の現役軍人男性が逮捕された。【画像】ベンツで泥酔運転→死亡事故起こした韓国美女DJソウル江南（カンナム）警察署は3月12日、現役軍人の20代の男Aを現行犯逮捕し、捜査を進めている。同乗していた20代の男Bについても、道路交通法上の飲酒運転ほう助の疑い立件する予定だ。Aは同日午前7時16分頃、ソウル江南区清潭洞（チョンダムドン）の清潭交差点付近で、飲酒状態で