Photo: SUMA-KIYO 広大なショッピングモールの駐車場や、慣れない旅先のコインパーキング。「あれ、どこに停めたっけ？」と愛車を探して彷徨った経験ありませんか？大きな荷物を抱えていたり、天候の悪い日であれば、そのがっかり感はなおさらですよね…。愛車を探せる充電器 Photo: SUMA-KIYO そんな「駐車場