3月3日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。サードコンバートの手応えを訊いた。 ――ここまでのキャンプの手応えはいかがですか？渡部「すごく順調にきていると思っていて、特に打撃面は昨年よりすごく出力が出ていて、オフシーズンにやってきたことがすごく順調にいっているなという印象です。あとはサードにコンバ