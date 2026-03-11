2011年3月11日、東日本大震災が発生して今年で15年。長い年月の中で、若い世代には震災を知らない者も増えている。前を向いて歩き出した住民たちは、あの日を「過去」にしつつ、「未来」に向き合っていた。【写真】震災当時の写真と今の風景を重ね合わせる「重ね写真」の試み【取材後記】写真家が見た復興の軌跡2011年3月11日に発生した東日本大震災から今年で15年。東北地方沿岸部を襲った巨大な津波は多くの命を奪った。25年の時