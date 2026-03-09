ファミリーマートが、3月9日の「裏グミの日」に向けた特別企画を2026年3月3日から開始する。『グミだよ。』を2個同時購入すると限定ステッカーがもらえるキャンペーンを展開するほか、「忍者めし鋼」シリーズの新フレーバーも発売。拡大を続けるグミ市場を背景に、売り場を盛り上げる。【写真】これは鋼だ…“強心臓”モチーフのハート型グミ近年、グミ市場は拡大を続け、2025年の市場規模は1300億円を超えた。ファミリーマ