みなさんは「鑑識」というお仕事をご存知でしょうか。事件現場から見えない証拠を集め、犯人を追う警察の職種の一つです。その鑑識にとって重要な手がかりとなる「足跡」、つまりあしあとの採取で、新しい手法を考案した警察官を取材しました。 事件現場には、さまざまな痕跡が残っています。指紋、足跡、DNA。目に見えないわずかな証拠を根気強く採取し、それを手掛かりに犯人の検挙、そして事件解決への糸口をつなげる仕事。