ドジャース大谷翔平選手がキリンホールディングス株式会社「キリン プラズマ乳酸菌」の新CMに出演します。大谷選手はキリンの「免疫ケア」推進アンバサダーを務めており、新CMは3月3日より全国で放映が開始されます。新CMでは、大谷選手が子供のために紙袋いっぱいの玩具を買いに出かけた帰り道、信号待ちをする女の子に優しく微笑みかけながらやりとりするシーンなどが描かれています。「家族ができて、守りたいものができて、