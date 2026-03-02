2026年2月、県内では5件の林野火災を含む36件の火事が発生し、4人が亡くなりました。空気の乾燥が多くの火事をもたらした2月の県内を振り返ります。県内の各消防によりますと、2月に県内で発生した火災は36件で、前の月である1月より1件多く、2025年の2月と比べても3件多くなりました。亡くなった人は4人、けがをした人は1人でした。これ以外にも火事の発生自体は1月31日深夜ですが、2月1日へと日付が変わってから通報を受けた徳島