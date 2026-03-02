2026年も値上げの春となりそうです。帝国データバンクによりますと、2026年に入ってから4月までに値上げを予定している商品数は、実に3957品目に上ります。すでにあらゆるモノの値段が上がり切った上での更なる値上げ。消費者からは「暮らしていけない」と嘆きの声が聞こえています。 （リカオー末広店・橋本利文 店長）Q.今回値上げする商品は「伊藤園 お～いお茶コカ・コーラ社の綾鷹」「緑茶のペッ