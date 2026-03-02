2026年も値上げの春となりそうです。



帝国データバンクによりますと、2026年に入ってから4月までに値上げを予定している商品数は、実に3957品目に上ります。



すでにあらゆるモノの値段が上がり切った上での更なる値上げ。



消費者からは「暮らしていけない」と嘆きの声が聞こえています。

（リカオー末広店・橋本利文 店長）

Q.今回値上げする商品は

「伊藤園 お～いお茶コカ・コーラ社の綾鷹」

「緑茶のペットボトルが3月1日から上がる」

徳島市で酒類や飲料を数多く扱うこちらのお店。



2月27日に伺うと、3月からの値上げを目前に控え、緑茶ペットボトル商品が特価で販売されていました。



1日から伊藤園のお～いお茶は216円から237円に。



コカ・コーラ社の綾鷹は200円から220円にそれぞれ値上げされました。



さらに。

（リカオー末広店・橋本利文 店長）

Q.ペットボトル以外にも

「緑茶の葉が、3月1日から上がる」

「海外需要の高まりや生産コストも高くなっているので、それに伴い値上げ」

このほか3月は、サトウ食品のパックご飯や餅など全部で684品目が値上げしました。



さらに4月には即席めんやマヨネーズ、ウイスキーや焼酎など、なんと2516品目の値上げが予定されています。



消費者からは嘆きの声が。

（消費者）

「スーパーで買い物したら、値が3,4000円違う、すごい実感ある」

Q.望んでいることは

「下がってほしい」

「何でもとにかく高い」

「全体上がるのなら入る方も上がってほしい。両方相まっていかないと暮らしができない」

（リカオー末広店・橋本利文 店長）

「なかなか値段にシビアな感じなので、（今後）難しくなってくるのでは」

こちらの店では、値上げ対象商品を在庫のある限り、値上げ前の価格で販売するということです。



気になる今後の見通しについて専門家は。

（徳島経済研究所・里正彦 専務理事）

「メーカーの仕入れ価格が上がっている食料品に関しては、年間5％ぐらいの値上がりをしているので、それが小売価格にも反映されてくるのが、まだしばらく続いていく」

「見込みとしては、今3％ぐらいの消費者物価上昇率だが、徐々に下がって2％ぐらいに落ち着いてくる予想はされているし、本当にそうなってほしい」

（豊成アナウンサー）

「VTRでもご覧いただきましたが、あらためて値上げとなる商品みていきましょう」

（豊成アナウンサー）

「3月は伊藤園のお～いお茶が5～25％、コカ・コーラ社の綾鷹が6～12％の値上げです」

（豊成アナウンサー）

「また、ニッスイの冷凍食品などが2～34％、キッコーマンの調味料などが3～20％の値上げです」



「そして、4月はさらなる値上げが控えています」

「味の素のマヨネーズやハウスのグラタンやおでんの素が10％程度」

（豊成アナウンサー）

「日清食品の即席めんやカップスープが、それぞれ5～11％の値上げです」

（豊成アナウンサー）

「さらにお酒類は、雲海酒造の焼酎が6～15％、サントリーのウイスキーや焼酎、輸入ワインが2～20％値上げです」

（豊成アナウンサー）

「また、公共料金も実質値上げです」

「電気料金とガス料金は政府補助金が3月から縮小され、4月には終了するため負担額が増え、実質値上げとなります」

（豊成アナウンサー）

「この物価高、一体いつになったら落ち着くのでしょうか」