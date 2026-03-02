鳴門市大麻町に生息しているコウノトリのペアが、2月28日までに産卵していたとみられることが分かりました。産卵は11年連続です。これは、3月2日午前8時ごろ、鳴門市大麻町でコウノトリのペアの巣を撮影した映像です。親鳥が巣に伏せると、そのまま動かなくなりました。産卵を推定する指標では、1日7時間以上観察したうち、親鳥が10分以上巣を留守にせず、巣に伏せる時間が50パーセント以上なら産卵した可能性が高いとされて