（左）幸田正典氏「脳のサイズで知能を測る時代は終わりました」（右）山極壽一氏「天地をひっくり返すような大発見だね」天才チンパンジー・アイの死が報じられた一方で動物の知性については今もなお革新的な発見が相次いでいる。同じ霊長研出身の、ゴリラ研究者の山極壽一（やまぎわ・じゅいち）氏と、魚の認知について革新的な研究を発表し続ける幸田正典（こうだ・まさのり）氏に、驚きの最新知見を語ってもらった！【イラス