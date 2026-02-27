フリーマーケットアプリ大手のメルカリは２７日、不正行為の疑いがあるとして２０２５年に利用を制限したアカウント数が、前年比８６％増の１５４万８４６０件に上ったと発表した。２５年からＡＩ（人工知能）を活用して検知システムを強化したことなどにより、詐欺などの不正が疑われる利用者を効率的に特定できるようになったためという。メルカリの利用者は月間２３００万人に上る。一方で返品を装って別の商品にすり替えた