2024年、パリ行きの便で密航中に発見・拘束され、米国に送還されるダリ容疑者の画像/Saskya Vandoorne/CNN via CNN Newsource（CNN）過去に空港の保安検査をすり抜けて国際便に密航した罪で有罪判決を受けていた女が、再び密航を繰り返したとしてイタリアのミラノで拘束された。拘束されたのはロシア国籍で米国の永住権をもつスベトラーナ・ダリ容疑者。捜査関係者によると、米ニュージャージー州のニューアーク空港で現地時間の25