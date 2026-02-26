2025年に発売されたゲーム『都市伝説解体センター』。2月13日に発売1周年を迎え、現在、東京都内の商業施設でポップアップイベント『都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻』が開催されています。開催に先駆けて行われたメディア向けの内覧会を取材し、展示の見どころやゲームの反響について開発チームに伺いました。■日本ゲーム大賞優秀賞を受賞マルチな展開も話題『都市伝説解体センター』（15歳以上対象）は、