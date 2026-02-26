りくりゅうフィーバーは、しばらく収まりそうにない。ミラノ・コルティナ五輪でペアでは日本勢初の金メダルを獲得したフィギュアスケートの三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペアが25日、日本記者クラブ、日本外国特派員協会で会見。今後について聞かれた木原は「まだ、しっかりと（2人で）話し合っていない、考える時間もなかった。将来的に指導者を目指しているが、それがいつになるかはわかりません」と明言を避け