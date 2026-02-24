「心から大好きな服だけを着ると、服選びで悩むこともなくなり、やりたいことに集中できるようになる」と語るのは、1年3セットという少ない服で過ごす“制服化スタイリスト”のあきやあさみさん。575日間、お気に入りの服1セットを着続けたあきやさんに、服を制服化するよさと手入れのコツについて教えていただきました。※ この記事は『自問自答ファッション 制服化スタイリストが教える自分らしく生きるヒント』（朝日新聞出版刊