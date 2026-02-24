『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「アメリカ大寒波襲来混乱相次ぐNY市に非常事態宣言も」についてお伝えします。◇猛烈な寒波に襲われた、アメリカ北東部。NNNニューヨーク櫻茜理記者（米・ニューヨーク23日）「ニューヨーク中心部マンハッタンです。非常事態宣言が出されていることもあり、車通りは少ないです。雪の影響で信号機も隠れてしまっています」雪の重みで木の枝は折れてしまい、車も一面、