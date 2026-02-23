1年3セットという少ない服で過ごす“制服化スタイリスト”のあきやあさみさん。「本当に似合う服を選ぶ方法」について、お悩み相談を受けることが多いそう。そこで今回は、あきやさん流の自分に合う服を選ぶための「ファッションのトリセツ」をご紹介！服を買うときに意識している4つのマイルールも教えてもらいました。※ この記事は『自問自答ファッション 制服化スタイリストが教える自分らしく生きるヒント』（朝日新聞出版