落語家の月亭方正さん（58）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新。妻・あやさんとの2ショットを披露した。「58歳になりました」方正さんは「58歳になりました」と切り出し、「皆さんおめでとうメッセージありがとうございます〜」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、方正さんは白いスウェット姿。あやさんは黒いリボンのヘアアクセをつけ、誕生日ケーキを前に、2人とも笑顔をみせていた。この投稿には、「