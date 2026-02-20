連日のように全国で摘発者が相次いでいる売春防止法。２月10日に東京地裁で始まった裁判では、ガールズバーの女性従業員を監視下に置いて売春させたとして、元マネージャーの田野和彩被告（21）が同法違反の罪に問われている。岐阜地裁では２月12日、元岐阜県警の警察官の男（75）が、所有する物件の一部をソープランドに貸し出したとして同法違反の罪に問われた初公判が行われた。 【実際の写真】ブローニュの森に現れた“