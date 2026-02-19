19日から本格的に始動した第2次高市内閣。「政策実現に向けギアをさらに上げていく」としています。首相が掲げる「高市内閣2.0」。何をどのように実現していくのでしょうか。◇19日朝、官邸に到着した高市首相を呼び止めたのは…国際園芸博覧会のキャラクター「トゥンクトゥンク」です。トゥンクトゥンク「とってもステキだよ」高市首相「とってもステキって」その後、高市首相が向かったのは臨時閣議です。■「高市内閣2.