県の特産野菜カリフラワーの出荷が最盛期を迎えていて、徳島市内の農家では収穫作業に追われています。全国有数のカリフラワーの生産地、徳島。年間の出荷量は約1万トンで、このうち6割ほどを占める徳島市川内町では、約60戸の農家がカリフラワーを栽培しています。多田和宏さんの畑では、朝から直径が12センチほどに育ったカリフラワーを手作業で収穫しています。川内町のカリフラワーは色が白く実