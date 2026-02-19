£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó»á¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡¢£±£·Æü¡Ë¤Ç¥á¥À¥ë¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é£±£³°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë?·ã¥¢¥Ä¥¨¡¼¥ë?¤À¡£¥Á¥§¥ó»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ì¥ó¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÍ­Ì¾¤Ê?¸µ¥«¥Î?¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ÎµçÃÏ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥¤¥ê