サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、上下左右可動イヤーフックとBluetooth6.1対応で快適フィットと高音質を両立したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTTWS7」を発売した。■耳に合わせて動く、新発想フック設計本製品最大の特長は、上下50度・左右90度に可動するイヤーフック。耳の形や大きさに合わせて細かく調整でき、垂直方向はクリック機構でカチッと固定できる。ゆったり使うと