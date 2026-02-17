県内の公立高校入試のうち、一般選抜の願書受け付けが2月17日から始まりました。一般選抜の願書受け付けは、17日から分校を含む全日制32校と定時制6校で始まりました。徳島市の城東高校でも、朝から中学校の教員が訪れ、願書を提出していました。募集人員は全日制が2025年より62人多い4164人、定時制が2025年と同じ210人です。学科別ではいずれも普通科で、城東高校が最も多い251人、次いで徳島市立高校248人、鳴門高校236人などで