鳴門市の漁港で2月16日、地元の小学生が特産の「鳴門わかめ」の刈り取りを体験しました。鳴門市里浦町の粟津漁港では、ワカメの収穫が始まる毎年この時期、地元の里浦小学校の児童が、特産の「鳴門わかめ」の刈り取りを体験しています。（里浦漁協の漁師）「道具は鎌だから、けがせんようにな」5年生の児童23人は、ロープに吊るされたワカメに丁寧に鎌を入れて、刈り取っていきました。このわかめは2025年12月に児童が種付け